Reuters: Украина с треском провалила испытания дронов-перехватчиков реактивных «Гераней»

На Украине с треском провалились испытания дронов-перехватчиков нового поколения, предназначенных для борьбы с российскими БПЛА.
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