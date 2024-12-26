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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сохранения из раннего доступа Ender Magnolia: Bloom in the Mist не будут перенесены в полну...

Сохранения из раннего доступа Ender Magnolia: Bloom in the Mist не будут перенесены в полну...

Сохранения из раннего доступа Ender Magnolia: Bloom in the Mist не будут перенесены в полную версиюВ следующем месяце Ender Magnolia: Bloom in the Mist выйдет из раннего доступа, и фанаты смогут сыграть в полную версию метроидвании, но с одним нюансом.

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