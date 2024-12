Сохранения из раннего доступа Ender Magnolia: Bloom in the Mist не будут перенесены в полну...

Сохранения из раннего доступа Ender Magnolia: Bloom in the Mist не будут перенесены в полную версиюВ следующем месяце Ender Magnolia: Bloom in the Mist выйдет из раннего доступа, и фанаты смогут сыграть в полную версию метроидвании, но с одним нюансом.