Валерию назвали «богиней». Певица не возражала

Увидев образ певицы Валерии, поклонники завалили ее комплиментами На своей странице в сети Instagram (социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) Валерия опубликовала видео с закулисными съемками праздничного выпуска телешоу «Маски».