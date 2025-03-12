Валерию назвали «богиней». Певица не возражала

Увидев образ певицы Валерии, поклонники завалили ее комплиментами На своей странице в сети Instagram (социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) Валерия опубликовала видео с закулисными съемками праздничного выпуска телешоу «Маски».
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