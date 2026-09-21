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Царьград

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AP: В Судане обрушение шахты унесло жизни 11 человек

AP: В Судане обрушение шахты унесло жизни 11 человек

В Судане, на северо-востоке страны, из-за обрушения шахты золотого рудника погибло 11 человек, около 30 ранены.

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