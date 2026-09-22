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СахПресс

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Водитель Toyota Ipsum сбил пенсионерку в Корсакове

Водитель Toyota Ipsum сбил пенсионерку в Корсакове

Днем 21 сентября в районе дома № 20 по улице Лермонтова в Корсакове под колеса Toyota Ipsum попала пожилая женщина.

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