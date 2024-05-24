Сафонов с юмором отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ»

Матвей Сафонов отшутился по поводу возможного перехода в «ПСЖ». Голкипер «Краснодара» и сборной России коротко и с юмором отреагировал на многочисленные слухи о том, что в скором времени он может оказаться в рядах «ПСЖ».
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