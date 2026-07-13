Тысяча коек на двести человек: что строят в Нарве

Эстония отдала под военную базу у Нарвы землю с расчётом на тысячу человек, хотя постоянно там будет стоять лишь около двухсот, — и этот разрыв между вместимостью и штатом объясняет о замысле больше, чем любые заявления сторон.
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