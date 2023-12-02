Нет кабале: Власти решили помочь должникам

В России планируется улучшить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Соответствующие поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в правительстве, сообщают «Известия».
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