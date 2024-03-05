Клопп: Только Месси может не отрабатывать в обороне

Из всех футболистов мира позволить себе не помогать команде обороняться может только Лионель Месси – нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча».
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