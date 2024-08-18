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Бессонница и внезапная смерть: врач предупредил об опасности энергетиков

Бессонница и внезапная смерть: врач предупредил об опасности энергетиков

Частое употребление энергетических напитков может привести к апатии и смерти. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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