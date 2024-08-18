Бессонница и внезапная смерть: врач предупредил об опасности энергетиков

Частое употребление энергетических напитков может привести к апатии и смерти. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии