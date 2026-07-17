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Газета.ру

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Лавров: на Аляске Россия приняла предложение Трампа по Украине

Лавров: на Аляске Россия приняла предложение Трампа по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия согласилась на предложения президента США Дональда Трампа, озвученные на Аляске, однако Европа и глава Украины Владимир Зеленский пытаются отговорить американского лидера от этого шага.

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