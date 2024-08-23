Ломают ПВО - риск катастрофы: Поиск предателей. Скрытые последствия атаки на порт Кавказ. О "рекордном" ударе по Крымскому мосту

В течение прошедших суток случилось сразу два происшествия – ВСУ ударили по аэродрому Мариновка в Волгоградской области и по порту Кавказ, где находился паром, гружённый 30 железнодорожными цистернами с топливом.
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