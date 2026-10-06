Политолог Рар: дело о госизмене экс-главы разведки ФРГ является беспрецедентным

Если подозрения в шпионаже в отношении бывшего президента Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга подтвердятся, это станет беспрецедентным по своим масштабам скандалом вокруг немецких спецслужб.
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