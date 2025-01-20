Одноразовые корабли: короткая, но яркая история о британской находчивости

До начала промышленной революции британская кораблестроительная индустрия находилась в опасной зависимости от стран Балтийского региона, которые поставляли основные материалы для строительства кораблей: древесину, мачты, смолу и деготь.
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