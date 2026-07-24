За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

«Цена только сегодня»: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

«Цена только сегодня»: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Не успели автолюбители привыкнуть к старым схемам обмана, как появилась новая. На этот раз злоумышленники наживаются на низких ценах – правда, автомобили, которые они продают, существуют разве что на поддельных сканах документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии