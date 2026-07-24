«Цена только сегодня»: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Не успели автолюбители привыкнуть к старым схемам обмана, как появилась новая. На этот раз злоумышленники наживаются на низких ценах – правда, автомобили, которые они продают, существуют разве что на поддельных сканах документов.
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