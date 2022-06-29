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«А справку покажешь?» — узнать свой гепатит-статус бесплатно можно во Владивостоке

«А справку покажешь?» — узнать свой гепатит-статус бесплатно можно во Владивостоке

Любой желающий может узнать свой гепатит-статус абсолютно бесплатно. В честь дня борьбы с гепатитом В и С Владивостокская клиническая больница № 4 проводит акцию, в которой предлагает приморцам сдать кровь на анализы без очередей и лишних трат.

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