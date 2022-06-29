Любой желающий может узнать свой гепатит-статус абсолютно бесплатно. В честь дня борьбы с гепатитом В и С Владивостокская клиническая больница № 4 проводит акцию, в которой предлагает приморцам сдать кровь на анализы без очередей и лишних трат.