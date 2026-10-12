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Владимирские новости

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Во Владимирской области отменили режим беспилотной опасности

Во Владимирской области отменили режим беспилотной опасности

Режим угрозы беспилотной опасности во Владимирской области действовал более восьми часов, но за это время сообщений об атаках не поступало.

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