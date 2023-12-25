В Калуге водители пели новогодние песни для Деда Мороза и Снегурочки

В Калуге прошла новогодняя акция для водителей от сотрудников Госавтоинспекции. 21 декабря необычный рейд, направленный на снижение аварийности на дорогах, дал возможность калужским водителям вновь почувствовать себя детьми.
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