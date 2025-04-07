Поставки вооружения на Украину увеличились – подозрительная активность в Польше Евгения КомароваУкраину ожидает увеличение поставок вооружения, считает военкор Юрий Котенок, заявляя об активной деятельности в аэропорту Жешув в Польше.
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