Губернатор наградил бойцов «Ахмата» за задержание террористов из «Крокуса»

Брянский губернатор Богомаз наградил бойцов «Ахмата» за задержание террористов Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил награды бойцам полка «Ахмат», которые отличились при задержании террористов, бежавших из концертного зала в Подмосковье.
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