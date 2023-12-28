Хуснуллин допустил снижение объемов выдачи ипотеки в России в 2024 году

Объемы выдачи ипотеки на территории России могут снизиться в 2024 году после рекордного 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, передает ТАСС.
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