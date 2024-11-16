Боксер Кроуфорд о поражении Тайсона от Пола: он выглядел как мусор

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (2023) и бывший абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе (2017), а ныне чемпион мира в первом среднем весе Теренс Кроуфорд остался недоволен формой Майка Тайсона после его поражения от блогера Джейка Пола.