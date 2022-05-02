Во что обойдется Европе прекращение туристического потока из России

Не успел мировой туристический рынок оправиться от пандемии COVID-19, как его настигла новая напасть – события на Украине и ограничения, введенные Западом против России, грозят если не сорвать, то изрядно подпортить туристический сезон 2022 года.
Не успел мировой туристический рынок оправиться от пандемии COVID-19, как его настигла новая напасть – события на Украине и ограничения, введенные Западом против России, грозят если не сорвать, то изрядно подпортить туристический сезон 2022 года.
Свежие комментарии