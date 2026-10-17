Владимир Голубов, ранее занимавший должность первого заместителя главы Белокалитвинского района, 16 октября приступил к исполнению обязанностей руководителя муниципалитета после досрочной отставки Ольги Мельниковой, возглавлявшей район более 16 лет.
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