4 «нулевых» пациента, в честь которых назвали ранее неизвестные болезни

В медицине «нулевым» пациентом называют того, у кого впервые была выявлена та или иная патология. Конечно, более актуальны эти «нули» для инфекционных болезней — это позволяет определить источник заражения.
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