Председатель правительства России Михаил Мишустин направил в Государственную думу согласованные с президентом Владимиром Путиным кандидатуры на пять должностей в кабинете министров.
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