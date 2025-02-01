Суд арестовал бывшего зампреда правления «Роснано» Бориса Подольского

Мещанский суд Москвы арестовал экс-заместителя председателя правления — бывшего исполнительного директора госкорпорации «Роснано» Бориса Подольского по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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