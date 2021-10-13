smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...
  • Vasil Cornev
    За такие вещи , с ВСУ надо шкуры с живых сдирать!Украина потребова...

Украина решила изменить соглашение по ядерному оружию

Украина решила изменить соглашение по ядерному оружию

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко заявил, что страна приняла решение заменить соглашение по нераспространению ядерного оружия, Будапештский меморандум, на другой международный договор по безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх