Нефть марки Brent подорожала на 2,5%, почти до $112 за баррель, сообщает Reuters. Рост последовал за новыми атаками на объекты Саудовской Аравии, включая аэропорт Даммама и район нефтяного месторождения Шайба.
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