«Засекреченный процесс»: в Кремле раскрыли, кто знал о запуске «Орешника»

О разработке и боевом испытании новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» знал совсем узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
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