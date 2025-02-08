Специалисты Управления Россельхознадзора провели ветеринарный досмотр 250 тонн животноводческой продукции за неделю

С 3 по 7 февраля 2025 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской и Ярославской областей досмотрено 4 автомашины, общий вес грузов составил 107,5 т.