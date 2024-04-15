Комнатное растение Роза (Rosa)

В отличие от своих садовых собратьев, горшечные розы отличаются меньшими размерами. На время вегетации растения рекомендуют вынести на открытый воздух и прикопать горшки в землю, занося их в дом лишь на время цветения (с весны до конца лета - при правильном уходе).