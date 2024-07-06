Лишение прав даже тех, кто не пил: с 1 июля водителей ждет неприятный сюрприз Юлия ЧелкановаС начала лета водителям придется быть особенно бдительными на дорогах, ведь с 1 июля вступают в силу новые правила, касающиеся управления автотранспортом.
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