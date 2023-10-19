Сценарист «Дневника Бриджит Джонс» извинился за шутки о весе героини

Он также ввел бы в «Ноттинг Хил» больше темнокожих героев. «Дневник Бриджит Джонс» Кадр из фильмаСценарист «Дневника Бриджит Джонс» и «Реальной любви» Ричард Кертис публично извинился за шутки над весом главных героинь комедий.
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