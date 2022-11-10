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Тен Хаг о 4:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» никак не может провести два тайма одинаково. Но я доволен нашей стойкостью»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Астон Виллой» (4:2). «Мы никак не можем провести два тайма одинаково.

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