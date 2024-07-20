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Царьград

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За шпионаж журналисту американской газеты WSJ Гершковичу дали 16 лет колонии

За шпионаж журналисту американской газеты WSJ Гершковичу дали 16 лет колонии

Возможно осужденному за шпионаж американцу Эвану Гершковичу не придется сидеть в тюрьме.Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор американцу - корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

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