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Статья про высказывание Ллойда Остина про Африку и ее страны, среди которых есть ценители США. И немного об алгоритме

Статья про высказывание Ллойда Остина про Африку и ее страны, среди которых есть ценители США. И немного об алгоритме

Глава Пентагона Ллойд Остин - очень умный человек. Даже несмотря на то, что его простата пострадала от частого и даже порой нецелевого использования во время осуществления им своих служебных обязанностей, на интеллект эта неприятность влияния не оказала.

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Комментарии
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А Кудасов
Сам же потомок рабов из Африки. На фоне пальм в набедренной повязке на пляже смотрелся бы намного лучше и заметнее. А так попробуй его отыскать в тёмной комнате.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Надо же...Это чёрное ДЕРЬМО пустили в автобус ...ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ...и разрешили сесть на лучшее место ИУДЕ НИГЕРИИ...
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5 час.

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