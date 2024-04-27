Статья про высказывание Ллойда Остина про Африку и ее страны, среди которых есть ценители США. И немного об алгоритме

Глава Пентагона Ллойд Остин - очень умный человек. Даже несмотря на то, что его простата пострадала от частого и даже порой нецелевого использования во время осуществления им своих служебных обязанностей, на интеллект эта неприятность влияния не оказала.
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