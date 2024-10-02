Еще один мирный житель пострадал при атаке БПЛА под Белгородом

Еще один мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника под Белгородом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, инцидент произошел ночью 3 октября в городе Старый Оскол.
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