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Еще один мирный житель пострадал при атаке БПЛА под Белгородом

Еще один мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника под Белгородом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, инцидент произошел ночью 3 октября в городе Старый Оскол.

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