В Минюсте ДНР подтвердили, что ряд украинских боевиков может ожидать высшая мера наказания

Боевик «Калина» до капитуляции на заводе в Мариуполе В министерстве юстиции Донецкой Народной Республики заявили о том, что имеются все основания для того, чтобы по итогам суда над украинскими военными преступниками в отношении ряда этих лиц была применена высшая мера наказания.
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