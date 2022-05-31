В Минюсте ДНР подтвердили, что ряд украинских боевиков может ожидать высшая мера наказания

Боевик «Калина» до капитуляции на заводе в Мариуполе В министерстве юстиции Донецкой Народной Республики заявили о том, что имеются все основания для того, чтобы по итогам суда над украинскими военными преступниками в отношении ряда этих лиц была применена высшая мера наказания.