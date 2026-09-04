Индия: Один предполагаемый боевик был убит в районе Ашдар Гали в районе Будгам, регион Джамму и Кашмир, по состоянию на полдень в ходе совместной операции по обеспечению безопасности.
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