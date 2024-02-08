Фондовый рынок Китая: стабилизация рынка способствует финансовой открытости

Фондовый рынок Китая вырос во вторник 6 февраля, поскольку регуляторы ценных бумаг активизировали усилия по стабилизации рыночных ожиданий и уверенности с помощью различных мер регулирования, которые могут предоставить редкую возможность для иностранного капитала вернуться на рынок.
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