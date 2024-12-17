Мне 30 лет, и я парень, у которого есть девушка. Ей 28, и мы вместе уже 5 лет. Я давно мечтаю создать семью, но вот беда — она категорически против.
Когда любовь и мечты не совпадают
Комментарии
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Диляра Садыкова
Когда есть любовь, люди строят планы о будущем, мечтают о чём то. А здесь любви нет. Просто удобство и комфорт - живут как паразиты. Семья - это когда мечтаешь родить и вырастить детей. На кого будут похожи, кем станут, когда выучатся и вырастут - вот это семья - забота, взаимопомощь, уважение. Бросайте свою бабочку - стрекозу, найдите пчёлку - стройте дом, семью, детей. Не смотрите на оболочку, главное, внутреннее содержание.
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Диляра Садыкова
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11 час.
Диляра Садыкова
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11 час.
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