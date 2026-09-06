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Газета.ру

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Кушнер: Трамп хочет создать условия для долгосрочного мира на Украине

Кушнер: Трамп хочет создать условия для долгосрочного мира на Украине

Зять американского президента Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп хочет не просто закончить военные действия на Украине,а создать условия для долгосрочного мира.

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