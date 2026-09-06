Кушнер: Трамп хочет создать условия для долгосрочного мира на Украине

Зять американского президента Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп хочет не просто закончить военные действия на Украине,а создать условия для долгосрочного мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В Индии охранник ...
- Прокуратура отмен...
- Пункты обогрева р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым