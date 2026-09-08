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Царьград

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Лавров раскрыл стратегию БРИКС в формировании многополярного мира

Лавров раскрыл стратегию БРИКС в формировании многополярного мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценивает усиление многополярности в мире. Он объясняет, как Америка теряет влияние, и раскрывает шаги БРИКС к открытому миру.

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