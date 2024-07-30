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Филиппо: ЕС сошел с ума с его воинственной и агрессивной политикой в адрес России

Странам Европы необходимо избавиться от Евросоюза, риторика которого становится все более воинственной и агрессивной в отношении России и в отношении тех, кто выступает за мирное урегулирование конфликта.

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