Странам Европы необходимо избавиться от Евросоюза, риторика которого становится все более воинственной и агрессивной в отношении России и в отношении тех, кто выступает за мирное урегулирование конфликта.
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