"Оборонять больше некем, мы на грани!" Северные клещи РФ под Харьковом захлопываются

brigadier21 Snytsarienko Отслеживание, блокада и уничтожение подчинённых Драпатого - будет наглядным уроком для англосаксов и большим ударом по репутации королевской военной школы, этих уродов нельзя оставлять недобитыми, каждый из них - сильный и грамотный, идейно мотивированный враг и дай Бог нашим ребятам, что-бы закончили успешно работу по этому списку!

Юрий Золотарев Ну чо, свидомые? Заканчивается ваш "шпектакль"?? Начинаются реалии? "Шпектакль" - это от бандеровщины. А вот РЕАЛИИ - это НАШЕ, российское. Жрите, ссуки!! Кушать подано!!