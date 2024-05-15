"Ситуация на грани и близка к критической. Я использовал всё, что у нас было.
"Оборонять больше некем, мы на грани!" Северные клещи РФ под Харьковом захлопываются
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Отслеживание, блокада и уничтожение подчинённых Драпатого - будет наглядным уроком для англосаксов и большим ударом по репутации королевской военной школы, этих уродов нельзя оставлять недобитыми, каждый из них - сильный и грамотный, идейно мотивированный враг и дай Бог нашим ребятам, что-бы закончили успешно работу по этому списку!
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17 час.
Юрий Золотарев
Ну чо, свидомые? Заканчивается ваш "шпектакль"?? Начинаются реалии? "Шпектакль" - это от бандеровщины. А вот РЕАЛИИ - это НАШЕ, российское. Жрите, ссуки!! Кушать подано!!
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16 час.
Юрий Золотарев
А ско-олько в БандероЖОпии этих "драпатых"!! Вся сволота мира там собралась!! Тем веселее будет их всех перещёлкать - новый Нюрнберг не за горами.
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16 час.
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