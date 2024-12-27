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Закон и Порядок

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  • Сергей Крюков
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  • Boris Voronin
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"Газа не будет! И НАТО на Украине не будет. Никогда!" Три важных события саммита ЕАЭС

"Газа не будет! И НАТО на Украине не будет. Никогда!" Три важных события саммита ЕАЭС

Саммит ЕАЭС обычно не слишком богат на большие события. Скорее, это такие "вежливые междусобойчики".

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