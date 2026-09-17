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Пятый канал

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Пашинян против газового апокалипсиса: что сказал премьер

Пашинян против газового апокалипсиса: что сказал премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против «апокалиптических сценариев» в дискуссии о возможном подорожании газа из России.

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