27 ноября – День морской пехоты России

27 ноября в России ежегодно отмечается день морской пехоты. Профессиональный праздник всех военнослужащих, проходящих службу в морской пехоте, а также людей, которые служили в ней раньше, установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России № 433 от 19 декабря 1995 года.