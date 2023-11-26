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27 ноября – День морской пехоты России

27 ноября – День морской пехоты России

27 ноября в России ежегодно отмечается день морской пехоты. Профессиональный праздник всех военнослужащих, проходящих службу в морской пехоте, а также людей, которые служили в ней раньше, установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России № 433 от 19 декабря 1995 года.

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