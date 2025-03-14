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Царьград

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Украинская теннисистка после поражения не пожала руку русской спортсменке

Украинская теннисистка после поражения не пожала руку русской спортсменке

Демонстративная выходка спортсменки из Украины на международном соревновании попала на видео. После проигрыша она отказалась пожать руку сопернице из России.

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